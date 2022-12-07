Россию заполонили китайские автомобили

На авторынке РФ остались только российские и китайские машины, пишет BBC.

Издание Reuters отмечает, что к концу 2022 года в России остались только 14 автомобильных брендов, тогда как в начале года их было 60. Десять из этих 14 - китайские.

Эксперты, которых цитирует «Газета.ру», говорят, что авторынок в России сейчас «китайский на 78%».

По данным Reuters, продажи новых автомобилей в России упали на 61%.