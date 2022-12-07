Дипломаты США и России собрались в Стамбуле

Встреча дипломатов из России и США по "вопросам-раздражителям" проходит в пятницу в Стамбуле, сообщили российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, "...в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее".

При этом, отметил источник, американцы не хотят обсуждать "никакие смысловые вопросы", кроме двусторонней консультативной комиссии и этих раздражителей.