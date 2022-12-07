Бербок назвали «врагом» «рейхсбюргеров»

Правоохранительные органы ФРГ обнаружили у подозреваемых в подготовке госпереворота, так называемых «рейхсбюргеров», список с потенциальными «врагами», в который вошли, в частности, глава МИД Анналена Бербок, лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, бывший кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Армин Лашет. Об этом пишет газета Die Tageszeitung.

По ее данным, всего в списке 18 человек. Как пишет газета, он был обнаружен еще до масштабной операции по задержанию заговорщиков, которую правоохранительные органы провели в минувшую среду. Федеральное ведомство по уголовным делам проинформировало семерых членов Бундестага о том, что они фигурируют в списке.