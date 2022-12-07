Сменился гендиректор ПО «Телерадио»

Подал в отставку гендиректор производственного объединения «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» («Телерадио») при Министерстве цифрового развития и транспорта Микаил Аббасов.

Руководство структурой временно поручено заместителю гендиректора Эльману Гасанову.

Гасанов был назначен замгендиректора ПО в октябре этого года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора ООО «Азтелеком».