Сменился гендиректор ПО «Телерадио»
Подал в отставку гендиректор производственного объединения «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» («Телерадио») при Министерстве цифрового развития и транспорта Микаил Аббасов.
Руководство структурой временно поручено заместителю гендиректора Эльману Гасанову.
Гасанов был назначен замгендиректора ПО в октябре этого года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора ООО «Азтелеком».
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