В Евросоюзе рассказали, как намерены конфисковывать активы российского бизнеса

Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

«Представлю министрам (Совета ЕС) информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», - приводят СМИ его слова.