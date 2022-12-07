Лукашенко назвал «мерзкими» заявления Меркель о минских соглашениях ВИДЕО
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «мерзкими» заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях.
«То, как есть на самом деле - это не просто отвратительно, это мерзко... Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде... Мелко и мерзко, не похоже на Меркель, чти они это (были гарантами минских соглашений - прим. ред.) делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно», - приводят российские СМИ его слова.