Суд ФРГ арестовал 23 подозреваемых в подготовке госпереворота

Генпрокуратура ФРГ сообщила, что суд арестовал 22 граждан Германии и гражданку РФ, ранее задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота. Еще двоих подозреваемых готовят к экстрадиции в ФРГ из Италии и Австрии, сообщают зарубежные СМИ.

7 декабря Генпрокуратура Германии сообщила о предотвращении попытки госпереворота. Полиция задержала 25 участников (двое были задержаны в Италии и Австрии) ультраправого движения рейхсбюргеров, которое не признает существование современной ФРГ и верит в возможность восстановления германского рейха. По данным властей ФРГ, они планировали захватить Бундестаг и впоследствии провозгласить в Германии монархию.

Среди задержанных оказался князь Генрих XIII, чья семья до 1918 года правила в Тюрингии, а также гражданка России Виталия Б. По данным следствия, князь пытался при посредничестве россиянки выйти на связь с представителями РФ, но поддержку получить не удалось. В Кремле подчеркнули, что в причастность России к попытке госпереворота не верят даже в самой Германии и не выдвигают подобных обвинений в адрес Москвы.