В Грузии перенесли суд по делу Саакашвили

Издание отмечает, что решение было принято судьей Георгий Аревадзе после того, как защита потребовала дистанционного участия Саакашвили.

Перед этим судья объявил, что транспортировка Саакашвили, который настаивал на присутствии в зале заседаний, не рекомендуется врачами клиники «Вивамед».

Новое заседание назначено на 14 декабря.

По словам судьи, к 14 декабря будет известно, сможет ли Саакашвили физически присутствовать на заседании или его можно будет привлечь удаленно.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в конце сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси в рамках нескольких уголовных дел, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. В ноябре его без согласования с родственниками и адвокатами сначала перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где и находится по настоящее время. Свое задержание он считает незаконным.