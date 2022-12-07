Племяннице Хаменеи дали длительный срок

Специальный духовный суд Ирана приговорил племянницу верховного лидера Ирана Али Хаменеи Фариде Морадхани к 15 годам тюремного заключения, сообщил в Twitter ее адвокат Мохаммад Хоссейн Агаси.

По его словам, духовный суд не обладает юрисдикцией в отношении обвинений Морадхани. Адвокат также отметил, что суд не принял его представление, поскольку он не является духовным лицом.

Ранее сообщалось, что правозащитница Морадхани была арестована и доставлена в тюрьму 23 ноября, когда ехала в прокуратуру.