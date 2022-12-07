Считавшийся убитым критик Кадырова жив

Они отвергают слова директора ЧГТРК «Грозный» о причастности Ахмеда Закаева, который называет себя премьером Ичкерии, к возможному убийству Абдурахманова.

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции. Об этом заявил Кавказ.Реалии в пресс-службе «правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия» за рубежом.

О том, что известный критик Рамзана Кадырова был якобы убит в Швеции, несколько дней назад сообщили несколько источников, в том числе телеграм-канал 1ADAT.

«По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции», - сказал представитель пресс-службы, сославшись на «собственные источники информации». При этом он не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.

Кавказ.Реалии обратился в полицию Швеции с официальным запросом. «Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию», - говорится в официальном ответе пресс-секретаря ведомства Ирен Соколов.

Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова.

Блогер не выходил на связь с конца ноября. Неподтверждённая информация о его смерти в Швеции появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии. Затем, 5 декабря, об убийстве критика Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацией поделился также один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. При этом ряд чеченских общественников поставили под сомнение достоверность данных о смерти блогера.