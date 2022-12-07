Журналисты подтвердили гибель 10 тысяч российских военных в Украине

Среди погибших — 430 мобилизованных россиян, на 104 человека больше, чем две недели назад, отмечает BBC. Журналисты установили, что 394 мобилизованных погибли на территории Украины. Еще 36 умерли в России, до отправки на фронт.

Русская служба BBC, «Медиазона» и волонтеры по открытым источникам подтвердили гибель 10 002 российских военнослужащих в Украине. Это данные на 9 декабря.

К зиме, по данным журналистов, больше всего подтвержденных потерь приходится на Краснодарский край (428 погибших). На втором месте по числу погибших — Дагестан (363 человека), на третьем — Бурятия (356 человек). Известно о 54 погибших из Москвы.

По родам войск наибольшие потери продолжают нести мотострелки (1738 погибших) и десантники (1375 погибших). Еще по 2441 погибшему нет информации, в каких войсках они служили. Среди добровольцев подтверждена гибель 1175 человек.

BBC отмечает, что по наиболее консервативной оценке, реальное число погибших российских военных в Украине может превышать 20 тысяч человек, а общие безвозвратные потери достигать по меньшей мере 90 тысяч человек.

В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала войны в Украине погибли 5 937 российских солдат. Генштаб ВСУ считает, что потери РФ по состоянию на утро 9 декабря достигают 93 390 человек.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в начале ноября заявил, что потери российских войск убитыми и ранеными превышают 100 тысяч человек. Он считает, что украинская сторона понесла аналогичные потери.