Российского оппозиционера приговорили к 8,5 годам колонии. Путин: «Кто это такой?»

Яшина отправили под арест по делу о «фейках» в середине июля. Оппозиционер своей вины в суде не признал. Он заявил, что в своем стриме приводил и позицию Украины относительно убийств в Буче, и позицию Минобороны России, и сообщения независимых журналистов.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировал приговор Яшину. Услышав фамилию оппозиционера от журналиста Андрея Колесникова, Путин переспросил: «Кто это такой?». Затем он заявил, что как выпускник юридического факультета Ленинградского университета считает, что вмешиваться в дела судов является абсолютно недопустимым, а подвергать сомнению их решения - нецелесообразным. На вопрос: не кажется ли, что назначенный судом срок является зверским, российский лидер прокомментировал фразой «Когда кажется, креститься надо». По словам Путина, полученный срок можно обжаловать в вышестоящей инстанции.