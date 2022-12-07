НПО Азербайджана обратились к российским миротворцам

Руководители неправительственных организаций в Азербайджане, в том числе экологи и активисты, подготовили обращение к командующему российским миротворческим контингентом Андрею Волкову. Обращение было передано в пятницу, 9 декабря, в посольство России в Азербайджане.

"Уважаемый Андрей Александрович,

Мы, экологи и активисты, серьезно обеспокоены ухудшением экологической ситуации на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации.

В период 30-летней оккупации Арменией территории Азербайджана против нашей страны был совершен экологический террор в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, незаконно эксплуатировались многие месторождения полезных ископаемых. Несмотря на то, что в 2020 году, после освобождения от оккупации Армении территорий Азербайджана, были взяты под контроль незаконная эксплуатация и экологическая обстановка на многих разграбленных месторождениях, к сожалению, продолжается незаконная эксплуатация месторождения золота Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, находящихся на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент РФ.

Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых, обостряя экологическую обстановку, оказывает негативное влияние на гражданское население, окружающую среду, биоразнообразие, подземные и наземные водные ресурсы, а также на экологическую среду на других территориях Азербайджана", - отмечается в обращении.

Главы НПО посчитали важным "оценить незаконную эксплуатацию и экологическую обстановку на месторождении золота Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли, находящихся на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент РФ. В связи с этим просим Вас обеспечить безопасность для посещения указанных территорий и создать необходимые условия для проведения мониторинга".