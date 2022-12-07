Туши тюленей обнаружили в Новханы и Шувелане

В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружены туши еще четырех тюленей. Об этом сообщил начальник Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана Фирудин Алиев.

По словам Ф. Алиева, в ходе проведенных мониторингов 9 декабря 2022 года специалистами Службы охраны биоразнообразия Минэкологии и природных ресурсов, Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и Агентства пищевой безопасности на берегу Каспия в Новханы, Горадиле, Шувелане были обнаружены туши четырех тюленей.

По словам начальника службы, с целью установления причины гибели тюленей специалистами взяты образцы, о результатах анализов общественности будет предоставлена информация.