Путин посчитал слова Меркель «неожиданными» и назвал верным решение о «спецоперации»

Президент РФ Владимир Путин разочарован словами экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время». Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции в Бишкеке, его заявления приводят российские СМИ.

Путин отметил, что заявление Меркель стало для него неожиданным и разочаровывающим, поскольку он считал, что руководство Германии, даже поддерживая Украину, ведет с Россией искренний диалог.

Российский президент считает, что слова экс-канцлера свидетельствуют о том, что Россия правильно поступила, начав «спецоперацию» в Украине.

Путин счел, что переговоры тогда велись лишь для «накачки» Украины вооружениями: «Ну, мы видим, да. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть и раньше все это надо было начинать».