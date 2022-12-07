Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:01

По итогам четырехсторонних переговоров, состоявшихся в Праге в начале октября, Армения признала территориальную целостность Азербайджана со ссылкой на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. По какой-то причине этот факт вызвал раздражение российской стороны. Как сообщалось ранее, 1 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, подписав пражский документ, Армения признала Карабах частью Азербайджана. По его словам, в предложенном Россией варианте мирного договора планировалось оставить вопрос «статуса Карабаха» для будущих поколений. Иными словами, глава российского МИД направил армянскому обществу вот какой посыл: вместо того чтобы принять более выгодный вариант, предложенный Россией, власти Армении пошли по пути, указанному Западом, и окончательно «сдали» Карабах Азербайджану.

Посыл Лаврова был услышан пророссийскими силами в Армении, и те заявили о своих планах начать новую волну антигосударственных протестов. Впрочем, данного ими слова они не сдержали, потому что антироссийские настроения в Армении стремительно нарастают, а пророссийские силы маргинализируются. Иными словами, число тех, кто готов выйти на улицы с лозунгом «Пашинян сдал Карабах», постепенно уменьшается. Во время брифинга, проведенного 8 декабря, армянский журналист задал пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой следующий вопрос: «Почему в переговорном процессе фактически игнорируется право народов на самоопределение, закрепленное как в Уставе ООН, так и в Алма-Атинской декларации 1991 года?». Перед тем как ответить на вопрос журналиста, Захарова раздраженно уточнила: «Задавали ли вы этот грамотно сформулированный вопрос со ссылкой на правовую базу руководству Армении?». Когда журналист ответил, что у него нет возможности задать вопрос руководителям Армении, Захарова продолжила:

«Власти в Армении активно используют социальные сети по любому поводу. Вы можете им задать этот вопрос там, потому что вопрос этот требует, в первую очередь, формирования официальной позиции Еревана. Сергей Лавров на пресс-конференции 1 декабря расставил все акценты. Больше добавить нечего. Поэтому предлагаем адресовать этот вопрос властям Армении, чтобы понять официальную позицию вашего государства по этой тематике. Когда появится официальная позиция, мы сможем публично вести дискуссию, учитывая нюансы, о которых вы сказали. Без единой позиции, публично оглашенной Ереваном, что-то добавить к словам Сергея Лаврова трудно». Недавно в Армении журналисты поинтересовались у спикера парламента Алена Симоняна по поводу его позиции касательно слов Лаврова. «В этом заявлении Лавров говорил о варианте, который я когда-то представил как российский вариант или, если хотите, вариант Лаврова, – заявил спикер. – Он (Сергей Лавров - прим. ред.) в очередной раз доказал, что придерживается этого варианта. В то же время, моя позиция не изменилась со времен известной видеозаписи моей пресс-конференции с российскими журналистами. Лавров надеялся на принятие его варианта, я говорил обратное. Факты сложились так, что Ален Симонян оказался прав, а Лавров ошибался». На вопрос «Почему при наличии «варианта Лаврова» Армения подписала в Праге документ о признании Карабаха частью Азербайджана, как заявил глава МИД России» Симонян однозначного ответа не дал. Он ограничился уклончивым заявлением о том, что Карабах «ни в коем случае не останется в стороне от процесса».

Накануне к полемике вокруг разногласий между «вашингтонским планом» и «российским планом» по установлению мира между Азербайджаном и Арменией подключился секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян. Он заявил, что на самом деле никакого документа под названием «вашингтонский план» не существует. По его словам, есть два варианта мирного договора, один - предложенный Россией, другой - Азербайджаном. Но, в таком случае, не выгоднее ли был российский вариант? Ведь там вопрос Карабаха предлагалось оставить на будущее. Почему же этот пакет не был включен в сочинское заявление, принятое после встречи лидеров Армении и Азербайджана? Григорян предложил адресовать эти вопросы российской стороне.