Гиркин объявил о планах пойти в политику
Бывший командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) объявил о планах пойти в политику.
Российское руководство «апатично» и «внутренне проиграло войну», поражение в которой на данный момент «неизбежно», заявил Гиркин, его цитирует Moscow Times.
«Нормальных патриотов у нас как не было, так и нет на политическом поле», — сказал он, добавив, что власть относится к нему так же, как либералы, не предоставляя никаких ресурсов, никаких полномочий и маргинализируя его положение в общественном поле.
«Если наша власть твердо взяла курс на поражение в этой войне, значит, наши пути разойдутся. Значит, надо будет искать себя и на политическом поле где-то», — заявил 52-летний Гиркин.
«За 10 месяцев мы… умудрились потерпеть поражение в условиях, которые поражения вообще не предусматривают», — сказал Гиркин.
В начале декабря Гиркин сообщил о возвращении в Москву после второй неудачной попытки отправиться добровольцем на украинский фронт.
17 ноября Окружной суд Гааги заочно приговорил Гиркина к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году пассажирском «Боинге».