Гиркин объявил о планах пойти в политику

Российское руководство «апатично» и «внутренне проиграло войну», поражение в которой на данный момент «неизбежно», заявил Гиркин, его цитирует Moscow Times.

«Нормальных патриотов у нас как не было, так и нет на политическом поле», — сказал он, добавив, что власть относится к нему так же, как либералы, не предоставляя никаких ресурсов, никаких полномочий и маргинализируя его положение в общественном поле.

«Если наша власть твердо взяла курс на поражение в этой войне, значит, наши пути разойдутся. Значит, надо будет искать себя и на политическом поле где-то», — заявил 52-летний Гиркин.

«За 10 месяцев мы… умудрились потерпеть поражение в условиях, которые поражения вообще не предусматривают», — сказал Гиркин.

В начале декабря Гиркин сообщил о возвращении в Москву после второй неудачной попытки отправиться добровольцем на украинский фронт.

17 ноября Окружной суд Гааги заочно приговорил Гиркина к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году пассажирском «Боинге».