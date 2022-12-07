Суд принял иск бизнесмена Азера Аскерова к директору компании Greystone Кямалу Акимову на 1 миллион долларов громкое дело продолжается
Состоялось предварительное заседание суда по уголовному делу директора компании Greystone Кямала Акимова, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы у главы ООО AzImport.
Как сообщает haqqın.az, на заседании, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева, были уточнены анкетные данные обвиняемого. Для совершения судопроизводства, гражданин Азербайджана Кямал Акимов, родившийся в Российской Федерации в 1976 году, был обеспечен переводчиком.
Адвокаты Акимова подали ходатайство о прекращении уголовного дела и дополнительном расследовании. В свою очередь, государственный обвинитель потребовал отвести ходатайство защиты и передать дело на рассмотрение суда.
Шаиг Мирзаев, представитель потерпевшего главы ООО AzImport Азера Аскерова, попросил суд признать ходатайство защиты необоснованным. После чего Мирзаев представил в суд гражданский иск на один миллион долларов (1 миллион 700 тысяч манатов) за материальный и моральный ущерб, причиненный потерпевшему.
Вернувшись с совещания, судейская коллегия объявила о решении не удовлетворять ходатайство защиты. Таким образом, гражданский иск потерпевшего Азера Аскерова был принят в производство, уголовное дело передано в суд, а его рассмотрение назначено на 23 декабря.
Отметим, что отношения А. Акимова и главы ООО AzImport Азера Аскерова имеют свою предысторию, отмеченную затяжными судебными разбирательствами.
В 2012 году компания AzImport приступила к строительству семиэтажного дома в поселке Баилов, что не устраивало Акимова, пытавшегося в судебном порядке остановить строительство, поскольку в рамках проекта было снесено принадлежащее ему жилое помещение.
Не добившись своего в судебном порядке, Акимов начал оказывать на Аскерова морально-психологическое давление, требуя от него в качестве компенсации два миллиона долларов и угрожая в случае отказа не только распространить об Аскерове клеветническую информацию порочащего характера, но и подключить к физической расправе над ним бандитов с Северного Кавказа.
Рыночная стоимость принадлежавшего Акимову нежилого помещения площадью 128 квадратных метров, которое было снесено в ходе строительства, составляла около 130 тысяч долларов, что в пятнадцать раз меньше суммы компенсации, которую Акимов требовал от Аскерова.
Азер Аскеров, компания которого реализовала в стране ряд масштабных строительных проектов, является заслуженным мастером спорта, президентом Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, членом Исполкома Федерации дзюдо, а также победителем чемпионатов мира и Европы среди мастеров и ветеранов.