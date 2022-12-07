Как сообщает haqqın.az, на заседании, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева, были уточнены анкетные данные обвиняемого. Для совершения судопроизводства, гражданин Азербайджана Кямал Акимов, родившийся в Российской Федерации в 1976 году, был обеспечен переводчиком.

Состоялось предварительное заседание суда по уголовному делу директора компании Greystone Кямала Акимова, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы у главы ООО AzImport.

Адвокаты Акимова подали ходатайство о прекращении уголовного дела и дополнительном расследовании. В свою очередь, государственный обвинитель потребовал отвести ходатайство защиты и передать дело на рассмотрение суда.

Шаиг Мирзаев, представитель потерпевшего главы ООО AzImport Азера Аскерова, попросил суд признать ходатайство защиты необоснованным. После чего Мирзаев представил в суд гражданский иск на один миллион долларов (1 миллион 700 тысяч манатов) за материальный и моральный ущерб, причиненный потерпевшему.

Вернувшись с совещания, судейская коллегия объявила о решении не удовлетворять ходатайство защиты. Таким образом, гражданский иск потерпевшего Азера Аскерова был принят в производство, уголовное дело передано в суд, а его рассмотрение назначено на 23 декабря.

Отметим, что отношения А. Акимова и главы ООО AzImport Азера Аскерова имеют свою предысторию, отмеченную затяжными судебными разбирательствами.

В 2012 году компания AzImport приступила к строительству семиэтажного дома в поселке Баилов, что не устраивало Акимова, пытавшегося в судебном порядке остановить строительство, поскольку в рамках проекта было снесено принадлежащее ему жилое помещение.