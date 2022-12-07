Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил ежегодную очную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, запланированную на декабрь, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных чиновников.

По данным агентства, Моди принял такое решение из-за войны и ядерных угроз со стороны России. Саммит проходит с 2000-х годов, и отменяли его только один раз — из-за пандемии коронавируса в 2020-м.

Bloomberg утверждает, что отмена встречи не означает ухудшение отношений между странами, но индийский премьер, как говорят источники, выгод от таких контактов сейчас не видит.