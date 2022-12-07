Вопрос минного террора Армении подняли на заседании в Москве

В Москве состоялась встреча министров обороны стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Азербайджан на этом заседании представлял начальник Управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Гусейн Махмудов.

В сообщении пресс-службы военного ведомства говорится, что генерал-майор Г.Махмудов, выступив на заседании, обстоятельно рассказал о преступлениях Армении против Азербайджана в течение 30 лет.

Начальник управления подчеркнул, что обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях и проведение там восстановительных работ является одной из основных задач правительства Азербайджана.

Генерал-майор отметил, что мины, закопанные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, замедляют проведение восстановительных работ.

До сведения присутствовавших на заседании было доведено, что по завершении конфликта и по сей день на минах погибли и получили ранения 268 жителей Азербайджана.