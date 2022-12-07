Джессика и Дженнифер Гадировы приехали в Азербайджан и впервые в жизни встретились с дедушкой
Среди звезд мировой гимнастики, приглашенных для участия в гала-концерте в Шеки по случаю 20-летия реструктуризации Федерации гимнастики Азербайджана, особый интерес вызывали сестры Джессика и Дженнифер Гадировы.
Азербайджанки, родившиеся в Ирландии и выступающие за Великобританию, уже добились больших успехов в спортивной гимнастике. Джессика является 2-кратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира и призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях. Дженнифер – бронзовый призер Олимпиады и серебряный призер чемпионата мира и Европы в командных упражнениях.
18-летние гимнастки, чьи родители переехали из Баку в Великобританию в 2001 году, впервые в жизни приехали в Азербайджан!
«Это наш первый приезд на историческую родину, - говорит Джессика Гадирова. – Азербайджан – очень красивая страна. Я очень счастлива тут быть. Перед приездом в Шеки мы увиделись в Баку с дедушкой и бабушкой. С дедушкой и другими родственниками мы встретились впервые за 18 лет жизни!
В Шеки тоже очень красиво. Есть снег… Мы посетили достопримечательности города. Все очень понравилось. Сейчас вернемся в Баку и постараемся погулять и там».
«Для нас большое удовольствие приехать в Азербайджан, - подхватывает Дженнифер. - Впервые прибыли на Родину наших родителей. Очень запоминающаяся поездка. Вчера погуляли по Шеки. Древний город, такие красивые дома и здания. Хотим посмотреть и Баку. Думаю, что мы еще приедем сюда не раз, ведь в Азербайджане проводится много гимнастических соревнований, в том числе и по спортивной гимнастике».
Говоря о гала-концерте, Джессика отметила, что «получилось фантастическое шоу».
«Тут выступали представители разных гимнастических дисциплин. Это здорово! Очень интересный формат».
«Было очень классно находиться в компании со спортсменами из других гимнастических видов – художественной гимнастики, мужской спортивной гимнастики, акробатики и т.д», - согласна с сестрой Дженнифер.
На недавнем чемпионате мира в Ливерпуле Джессика Гадирова завоевала золото в вольных упражнениях, взяла серебро в командном первенстве и бронзу в многоборье. Дженнифер стала серебряным призером в команде.
«Мы впервые выступали в родных стенах на столь крупном соревновании. Было отлично чувствовать, как за тебя болеют. Хочу сказать, что на чемпионате мира в Ливерпуле мы ощущали также и поддержку азербайджанской диаспоры. Это было так приятно!» - заявила Джессика.