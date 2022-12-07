9 декабря при поддержке Министерства науки и образования в Баку Экспо Центре состоялась церемония закрытия международного фестиваля STEAM Azerbaijan 2022.

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте Ульви Мехтиев, должностные лица других государственных учреждений, депутаты, представители дипломатических миссий, руководители высших учебных заведений, директора научно-исследовательских институтов и другие.

Выступая на мероприятии, министр науки и образования поздравил победителей фестиваля. Подчеркнув высокий уровень государственной поддержки в направлении проекта «STEAM Азербайджан», Эмин Амруллаев поблагодарил за это президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

Отметив, что проектом за последние 3 года охвачены более 100 тысяч учащихся и сотни школ, министр добавил, что в ближайшее время заработает музей STEAM и Инновационный центр STEAM.