В Баку завершился грандиозный фестиваль в мире инноваций SAF 2022 фото
9 декабря при поддержке Министерства науки и образования в Баку Экспо Центре состоялась церемония закрытия международного фестиваля STEAM Azerbaijan 2022.
В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте Ульви Мехтиев, должностные лица других государственных учреждений, депутаты, представители дипломатических миссий, руководители высших учебных заведений, директора научно-исследовательских институтов и другие.
Выступая на мероприятии, министр науки и образования поздравил победителей фестиваля. Подчеркнув высокий уровень государственной поддержки в направлении проекта «STEAM Азербайджан», Эмин Амруллаев поблагодарил за это президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву.
Отметив, что проектом за последние 3 года охвачены более 100 тысяч учащихся и сотни школ, министр добавил, что в ближайшее время заработает музей STEAM и Инновационный центр STEAM.
Выступая на церемонии закрытия, президент НАНА Иса Габиббейли назвал «STEAM Азербайджан» прекрасным проектом, предназначенным для интеллектуального развития молодого поколения, и поздравил победителей.
Затем с отчетом выступил руководитель проекта «STEAM Азербайджан» Играр Назаров. Сообщалось, что в SAF 2022 первое место заняли 43 команды, второе место – 102 команды, третье место – 108 команд. После командам-победителям вручили призы.
Следует отметить, что фестиваль проходил с 5 по 9 декабря. В SAF 2022 приняли участие более 1300 участников из 350 команд. 127 из них были из зарубежных стран, 442 участника - из регионов Азербайджана. Иностранные участники представляли Турцию, Великобританию, Швецию, Эстонию, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан.