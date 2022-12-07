Баку станет местом проведения престижного мероприятия
Заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и церемония награждения пройдут в Баку в 2023 году. Такое решение приняли на заседании Генассамблеи FIA, прошедшем в итальянской Болонье.
На мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с президентом Азербайджанской автомобильной федерации (ААФ) Анаром Алекперовым.
Следует отметить, что несколько стран, в том числе Азербайджан, подали заявки на проведение заседания Генеральной ассамблеи FIA и церемонии награждения. По итогам голосования была утверждена кандидатура Азербайджана. Таким образом, 4-8 декабря 2023 года Баку примет это международное мероприятие.
Для участия в заседании Генеральной ассамблеи FIA и церемонии награждения в Азербайджане соберутся представители автомобильных организаций и видные лица автоспорта из разных стран мира.
Генеральная ассамблея, созываемая ежегодно или во внеочередном порядке, является высшим директивным органом FIA и состоит из автоспортивных федераций (клубов), представляющих организации-члены Федерации и клубы. Целью мероприятия, которое ежегодно проводится в разных странах, является обсуждение различных тем в области автоспорта и промышленности.
Церемония награждения (FIA Prize-Griving Ceremony) считается одним из престижных событий в автоспорте. Эта церемония проводится с 2011 года по окончании Генеральной Ассамблеи FIA. На ней вручаются различные награды в области автоспорта.