Баку станет местом проведения престижного мероприятия

Заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и церемония награждения пройдут в Баку в 2023 году. Такое решение приняли на заседании Генассамблеи FIA, прошедшем в итальянской Болонье.

На мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с президентом Азербайджанской автомобильной федерации (ААФ) Анаром Алекперовым.