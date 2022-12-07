Президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС, который проходил в Бишкеке, спросили, кому верить по вопросам снабжения армии — Минобороны или сообщениям бойцов с передовой. Глава российского государства ответил, что верить можно только ему, пишут российские СМИ.

«Верить никому нельзя, только мне можно»,— заявил президент РФ.

По словам Путина, он регулярно работает с Минобороны РФ по вопросу оснащения армии. Он признал, что проблемы со снабжением российских солдат остаются, но их становится все меньше, наиболее острые уже решены.