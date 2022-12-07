Как «царский волк» Рогозин попал под обстрел и «поработал по противнику»

Глава группы российских военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил в соцсетях, что попал под обстрел в ходе продвижения на Угледарском направлении в Украине.

По его словам, ему с группой пришлось пройти несколько километров по обледенелой тропе, чтобы не увязнуть в почве. После этого бойцы ВС РФ «поработали по противнику», добавил он.

«Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на Угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела и идти еще несколько километров по покрытой льдом разбитой тропе до самой «ленточки», перебегая со снайперскими «плетками» и превратившимися в гири боеприпасами сектора пулеметного обстрела. Но мы дошли. Поработали по неприятелю», — написал Рогозин.