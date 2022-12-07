После разговора с Байрамовым помощник Блинкена поговорила с Мирзояном

Состоялся телефонный разговор помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Согласно сообщению, Донфрид и Мирзоян обменялись мнениями относительно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была подчеркнута готовность США содействовать мирному процессу на Южном Кавказе.

Они также коснулись процесса демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, приграничной безопасности, а также разблокирования транспортных инфраструктур региона.

Отметим, что 8 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Карен Донфрид.