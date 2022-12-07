В обмен на поставки дронов-камикадзе (прежде всего "Шахед-136") Россия оказывает Ирану военно-техническую поддержку на "беспрецедентном уровне", что может включать в себя поставки вертолетов и систем ПВО. Об этом источники в администрации президента США Джо Байдена рассказали NBC.

Отмечается, что весной иранские летчики обучались в России летать на истребителях Су-35, что, по словам источников в администрации, может указывать на то, что "Иран может начать получать эти самолеты в течение следующего года".

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе, - заметил высокопоставленный чиновник администрации. - Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и по всему миру".

Москва до сих пор официально отрицает поставки Ираном беспилотников. Тегеран после долгих отрицаний признал, что некоторое количество таких аппаратов было поставлено, но исключительно до начала войны, что опровергается найденными обломками дронов.