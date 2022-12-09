В городах Беларуси стало больше российских мобилизованных

В белорусских городах Мозырь, Гомель и Могилев стало больше российских мобилизованных военнослужащих. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных", - указывается в сводке.