Ровшана Аскерова объявили в России «иноагентом»
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.
Иноагентами в РФ также объявлены издание The Bell, журналист телеканала «Дождь» Михаил Фишман, философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Моргузалов и «Экологическое движение 42».
Ранее сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал Аскерова по делу «о реабилитации нацизма». В апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело «О реабилитации нацизма» в отношении Аскерова. В мае он был объявлен в розыск Министерством внутренних дел РФ.