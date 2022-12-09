Путин снова заговорил о ядерном ударе

«Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности», - сказал Путин в Бишкеке.

Президент РФ Владимир Путин не исключает, что Москва может перенять у США наработки по концепции нанесения обезоруживающего ядерного удара, передают российские СМИ.

По его словам, аналогичные принципы уже внесены в стратегические военные документы США, где, утверждает Путин, существует концепция «превентивного ядерного удара», а в настоящее время разрабатывается и система «обезоруживающего удара».

«Что это такое? Это нанесение современными высокотехнологичными средствами, которые по пунктам управления могут наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее», - отметил Путин.

Он пояснил, что речь идет о крылатых ракетах. Кроме того, «предусматривалось нанесение превентивного, обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем». «Но пока в Штатах их нет, а у нас есть», — сказал президент.

В среду, 7 декабря, Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает, и что если РФ не применит ядерное оружие первой, «значит, и второй тоже не применит», поскольку «возможности применения в случае удара по нашей территории, они сильно ограничены».