Истребитель нового поколения создадут Британия, Италия и Япония

Свое название истребитель получил в честь одного из самых мощных истребителей времен Второй мировой войны - британского "Хоукер Темпест".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом совместном с Италией и Японией проекте по созданию многоцелевого истребителя следующего поколения "Темпест". Новый истребитель, оснащенный самым современным вооружением, планируется ввести в строй в середине 2030-х, передает BBC.

Новый "Темпест" заменит многоцелевой истребитель четвертого поколения "Тайфун", который был создан в 1980-е годы, но до сих пор стоит на вооружении многих стран, в том числе и Великобритании.

Перед конструкторами поставлена задача создать боевую машину, которая будет отличаться высокой скоростью и маневренностью в сочетании со скрытностью. Самолет будет оснащен самым современным электронным оборудованием, в том числе мощным компьютером с функциями искусственного интеллекта, который сможет прийти на помощь пилоту в экстренных ситуациях, требующих принятия сложных и мгновенных решений. Теоретически такой истребитель сможет летать даже в режиме полного автопилота. К тому же он будет способен нести на борту гиперзвуковые ракеты.

Первую фазу программы по разработке нового истребителя Риши Сунак официально запустил в пятницу во время посещения базы Королевских ВВС Конингсби в Линкольншире.