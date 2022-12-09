Послы Британии и Германии пришли к Байрамову
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в пятницу, 9 декабря, с послом Великобритании Фергусом Олдом.
Как сообщили в МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение как двусторонним, так и многосторонним сотрудничеством между Азербайджаном и Соединенным Королевством, подробно обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортно-транзитной, образовательной и других сферах.
Джейхун Байрамов отметил, что Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором Азербайджана. Он проинформировал британского посла о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях. Посол был проинформирован о фактах наличия минной угрозы в регионе и невыполнения Арменией своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений и договоренностей.
В то же время Фергус Олд отметил, что успешное сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы в областях энергетики, альтернативной энергетики, образования, высоких технологий и ряде других направлений. Он особо отметил значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, а также подчеркнул, что поддержка Азербайджана в устранении минной угрозы будет продолжена.
В пятницу также состоялась встреча Джейхуна Байрамова с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманом.
В ходе встречи с послом состоялся обмен мнениями по двусторонним связям и региональной ситуации, вопросам энергетической безопасности. Были обсуждены проводимые Азербайджаном работы в области энергобезопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных энергетических ресурсов.
Посол был проинформирован о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных работах на освобожденных территориях, проектах "зеленой" энергии.
Посол Ральф Хорлеман подчеркнул, что Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе. Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Германией в гуманитарной и культурной сферах, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.