Послы Британии и Германии пришли к Байрамову

9 декабря 2022, 22:48

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в пятницу, 9 декабря, с послом Великобритании Фергусом Олдом. Как сообщили в МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение как двусторонним, так и многосторонним сотрудничеством между Азербайджаном и Соединенным Королевством, подробно обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортно-транзитной, образовательной и других сферах.

Джейхун Байрамов отметил, что Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором Азербайджана. Он проинформировал британского посла о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях. Посол был проинформирован о фактах наличия минной угрозы в регионе и невыполнения Арменией своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений и договоренностей. В то же время Фергус Олд отметил, что успешное сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы в областях энергетики, альтернативной энергетики, образования, высоких технологий и ряде других направлений. Он особо отметил значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, а также подчеркнул, что поддержка Азербайджана в устранении минной угрозы будет продолжена.