Экоактивисты обвиняют Минэкологии в распродаже земель национальных парков

Экологическое движение Ecofront обратилось к общественности, а также органам прокуратуры, обвинив Министерство экологии и природных ресурсов в распродаже земель лесного фонда Азербайджана. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет агентство Turan.

«На этот раз целью стали национальные парки – особо охраняемые природные территории. Уже согласована с предпринимателями-олигархами передача им около 7000 га земли, снятой с баланса МЭПР и подготовленной к передаче Министерству сельского хозяйства и органам местной исполнительной власти. С этой целью направлено обращение в Кабинет Министров», - говорится в обращении.