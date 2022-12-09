Экоактивисты обвиняют Минэкологии в распродаже земель национальных парков
Экологическое движение Ecofront обратилось к общественности, а также органам прокуратуры, обвинив Министерство экологии и природных ресурсов в распродаже земель лесного фонда Азербайджана. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет агентство Turan.
«На этот раз целью стали национальные парки – особо охраняемые природные территории. Уже согласована с предпринимателями-олигархами передача им около 7000 га земли, снятой с баланса МЭПР и подготовленной к передаче Министерству сельского хозяйства и органам местной исполнительной власти. С этой целью направлено обращение в Кабинет Министров», - говорится в обращении.
Активисты расценивают эти действия Минэкологии как выставление земель на торги. «На продажу выставлено 2000 га территории Ширванского национального парка, 4000 га Гызылагачского национального парка и почти 1000 га Гараязинского государственного природного заповедника. Недавно таким же методом министр Мухтар Бабаев передал 518 га земли Ширванского заповедника начальнику Пенитенциарной службы Министерства юстиции Джейхуну Гасанову», - утверждают экоактивисты.
По мнению Ecofront, «за этими процессами стоит большой чиновничий произвол и коррупция».
Агентство отмечает, что Министерство экологии и природных ресурсов пока не отреагировало на обвинения Ecofront.