Новый пакет помощи Украине: Пентагон раскрыл детали

По информации Пентагона, в пакет входят: дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS); 80 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов; оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам; средства противовоздушной обороны; высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV), машины скорой помощи и медицинское оборудование; около 150 генераторов; полевое оборудование.

"Этот пакет помощи по безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина эффективно использует для защиты на поле боя", - отметили в Пентагоне.

При администрации Джо Байдена США предоставили Украине 20 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности, из них более 19,3 миллиарда долларов – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.