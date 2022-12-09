Коррупционный скандал в стенах Европарламента

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии Брюсселе по делу о коррупции, связанному с нынешним чемпионатом мира по футболу. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Ранее прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.