Эрдоган предложил качать в Европу газ из Туркменистана и Азербайджана

Идея заключается в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил возродить идею поставлять газ из Туркменистана и Азербайджана в Европу через Турцию. На следующей неделе он встретится с лидерами этих стран – Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым, чтобы обсудить такую возможность, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Пока не ясно, возможно ли осуществить замысел Турции в краткие сроки. На реализацию идеи, вероятно, потребуются годы, отмечают собеседники агентства.

Попытки проложить маршрут для туркменского газа в Европу велись и раньше, однако все они завершились безрезультатно. Теперь же, когда из-за вторжения России в Украину и введения санкций Москва резко сократила поставки газа в Европу, импорт газа из Туркменистана кажется уже более вероятным.

Азербайджан уже поставляет газ в Европу, помогая восполнить объемы газа, которых не хватает после резкого сокращения поставок Россией. Тем временем огромные запасы газа Туркменистана пока не могут попасть в Европу.

Почти треть добываемого в стране газа поставляется в Китай, остальную часть потребляют внутри страны или импортируют в Россию, говорится в Статистическом обзоре мировой энергетики BP Plc. Запасы газа в Туркменистане составляют почти треть от российских – 13,6 трлн кубометров на конец 2020 года.