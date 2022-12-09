США увеличили импорт ядерного топлива из России
В октябре 2022 года США импортировали из РФ товаров на $732 млн, это максимум за последние пять месяцев, передает РБК со ссылкой на Бюро переписей США (Census Bureau).
Согласно информации, товарный импорт США из РФ обвалился в пять раз по сравнению с началом года – в феврале Штаты закупали товаров на сумму свыше $2,6 млрд. В октябре впервые за последние полгода наблюдался рост: по сравнению с показателями сентября импорт США из России вырос в 2,2 раза – с $332,1 млн до $732 млн. Еще в мае этого года Штаты закупали продукцию на $1,1 млрд. В октябре Штаты в основном импортировали из РФ ядерное топливо, удобрения и металлы платиновой группы.
По данным Управления энергетической информации США, в прошлом году страна закрывала около 14% потребностей АЭС в уране за счет импорта из России.
Reuters ранее писало, что американские фирмы, разрабатывающие малые АЭС нового поколения для сокращения выбросов углекислого газа, столкнулись с проблемой – только одна компания продает необходимое им топливо, и она из России. Потому, отмечало агентство, правительство США стремится использовать часть своих запасов урана оружейного качества, чтобы помочь американской атомной индустрии и дать толчок развитию отрасли. Reuters уточняет: Росатом не попал под санкции США или ЕС, во многом из-за его важности для мировой атомной отрасли. Однако американские разработчики малых АЭС, такие как X-energy и TerraPower, не хотят зависеть от российской цепочки поставок и потому планируют отказаться от топлива из РФ после вторжения в Украину.