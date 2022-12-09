США увеличили импорт ядерного топлива из России

В октябре 2022 года США импортировали из РФ товаров на $732 млн, это максимум за последние пять месяцев, передает РБК со ссылкой на Бюро переписей США (Census Bureau).

Согласно информации, товарный импорт США из РФ обвалился в пять раз по сравнению с началом года – в феврале Штаты закупали товаров на сумму свыше $2,6 млрд. В октябре впервые за последние полгода наблюдался рост: по сравнению с показателями сентября импорт США из России вырос в 2,2 раза – с $332,1 млн до $732 млн. Еще в мае этого года Штаты закупали продукцию на $1,1 млрд. В октябре Штаты в основном импортировали из РФ ядерное топливо, удобрения и металлы платиновой группы.