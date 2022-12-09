После вылета с ЧМ-2022 главный тренер сборной Бразилии объявил об отставке

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе со своего поста после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира‑2022 с Хорватией.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти футболисты сборной Хорватии оказались точнее – 4:2.

«Как я уже сказал, мой цикл закончился. Я сказал это более полутора лет назад. Я человек слова», - цитирует Relevo слова Тите, которые были сказаны на послематчевой пресс‑конференции.

61‑летний Тите руководил сборной Бразилии с 2016 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Америки – 2019.