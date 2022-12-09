Собрано 300 тысяч тонн хлопка. А дальше?

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Развитие в Азербайджане ненефтяного сектора, в частности, сельского хозяйства, всегда находится в центре внимания государства. Аграрный сектор наряду с обеспечением продовольственной безопасности страны является важной сферой в плане вопроса занятости в регионах, улучшения материального благосостояния фермеров, повышения экспортного потенциала.

В этой связи хлопководство – одно из ведущих направлений. В нашей стране исторически сложились крепкие традиции хлопководства, и по инициативе президента Ильхама Алиева, начиная с 2015 года, эти традиции были вновь комплексно восстановлены. Благодаря вниманию главы государства были сформированы, усовершенствованы механизмы государственной поддержки развития хлопководства, и в результате за последние годы оно стало одним из самых доходных направлений аграрного сектора. Какова текущая ситуация в этой трудоемкой, прибыльной отрасли с высоким экспортным потенциалом? Сбор хлопка в Азербайджане уже вступил в завершающую стадию. По данным Министерства сельского хозяйства, с полей собрано более 300 тысяч тонн хлопка. Средняя урожайность с гектара достигла 30 процентов. Заведующий отделом по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства Вугар Гусейнов говорит, что эти цифры не окончательные: «Уборка урожая завершена примерно на 92 процентах посевных площадей. Если погодные условия позволят, то сбор урожая продолжится до середины декабря. Осадки замедляют сбор хлопка, затрудняется работа техники в поле. Хотя с такой ситуацией мы сталкиваемся каждый год, в этом году поставили перед собой цель собрать основную часть урожая до начала дождей, и этой цели мы добились. Думаем, успешно завершим сезон. В последние годы, когда были восстановлены традиции хлопководства, объемы производства и средняя урожайность в этой сфере увеличиваются. Самая высокая средняя урожайность была зафиксирована в 2020 году. В том же году средняя урожайность достигла 33,6 центнера и с полей было собрано 336800 тонн хлопка. Это самый высокий средний показатель продуктивности, зафиксированный в хлопководстве за период независимости Азербайджана. Мы рассчитываем завершить сезон с высокими показателями и в этом году».

Интересный момент возникает при анализе статистических данных, связанных с посевом хлопка. За последние четыре года посевная площадь хлопка не изменилась: в среднем по стране «белое золото» выращивается на площади чуть более 100 тысяч гектаров. Но интересно то, что количество хлопкосеющих районов с каждым годом уменьшается. Если в 2019 году хлопок сеяли в 21 районе, то в этом году это число сократилось до 16-ти. В чем причина? Климат, нехватка воды или снижение интереса фермеров к выращиванию хлопка? Директор Центра аграрных исследований Фирдовси Фикретзаде связывает сокращение количества районов, где выращивают хлопок, со специализацией: «Площадь не уменьшилась, сократилось количество районов, где выращивают хлопок. Опыт предыдущих лет показал, что выращивание этого растения более эффективно в районах с сильными традициями хлопководства. Известны традиционные хлопководческие районы – Агджабеди, Барда, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Имишли, Бейлаган, Билясувар... 80 процентов хлопка, выращиваемого в стране, приходится на долю этих районов, имеющих высокие хлопководческие традиции. Анализ также показывает, что хлопчатник целесообразнее выращивать в тех традиционных районах, где позволяют почвенные и климатические условия. Что касается того, что хлопководство не привлекательно для фермеров, то я с этим не согласен. Я хотел бы подчеркнуть один момент: хлопководство является основным сектором, где успешно применяется механизм «contract farming». Компании-поставщики подписывают контракты с фермерами, выдают им аванс на посадки хлопка на принадлежащих им землях, обеспечивают семенами, удобрениями, лекарствами и техникой, консультациями агрономов. Единственная обязанность фермера – передать в конце сезона собранный урожай компании, с которой он подписал контракт».

Устраивает ли фермера закупочная цена хлопка? Раньше фермеры выражали недовольство ценами, но в этом году ситуация, наверное, изменилась. По сравнению с прошлым годом компании-поставщики повысили закупочную цену хлопка на 100 манатов за тонну. Это означает, что фермеры, выращивающие хлопок, получают дополнительный доход в размере более 30 миллионов манатов. Компании-поставщики повысили закупочную цену, но как государство поддерживает фермеров-хлопководов? Фирдовси Фикретзаде говорит, что переход на субсидирование на продукт был неизбежен: «До прошлого года при выращивании хлопка применялся гибридный механизм субсидирования – фермеры получали как субсидии на посевы, так и субсидии на урожай. Расценивая предложения, поступающие от фермеров, Совет по аграрным субсидиям принял решение с 2022 года отказаться от гибридного механизма субсидирования хлопководства и предоставлять субсидии только на урожай. Была отменена посевная субсидия, а размер субсидии на продукт увеличен со 100 до 170 манатов за тонну. Решение имеет очень простую логику – кто больше производит, тот и получает больше субсидий от государства. Результат этого решения, мотивирующего фермеров производить больше продукции, очевиден: сбор хлопка не завершен, но на пункты снабжения поставлено на 13 тысяч тонн хлопка больше, чем в прошлом году».