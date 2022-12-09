Генсек НАТО предостерег: война в Украине может выйти из-под контроля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опасается, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля.

В интервью NRK он заявил, что тогда война может распространиться на другие страны Европы и превратиться в войну между Россией с Альянсом. "Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", – сказал генсек Альянса.

По словам Столтенберга, "нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна". Он также подчеркнул, что важно избежать конфликта, в который будет вовлечено больше стран Европы.