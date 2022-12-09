Москва назвала Вашингтону заключенного, на которого готова обменять Уилана

В августе Вашингтон предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Тогда Россия потребовала включить в список по обмену Красикова, отмечает CNN.

Россия отказалась включать в обмен пленными американского гражданина Пола Уилана, так как США не смогли договориться об освобождении российского шпиона Вадима Красикова. Сейчас бывший российский полковник отбывает пожизненное наказание в Германии за убийство. Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц.

Официальные лица США тайно запрашивали Германию о возможности включить Красикова в сделку, писал ранее телеканал со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве Германии. Но США не смогли добиться освобождения Красикова. По словам собеседника издания в Германии, Берлин не желает серьезно рассматривать возможность освобождения Красикова.

В 2019 году бывший российский полковник Красиков убил в Берлине участника Второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили, выстрелив в него из пистолета.

В разговоре с CNN Уилан сказал, что решение американских властей его разочаровало. США не смогли обменять Уилана, потому что Россия относится к нему «иначе, чем к Грайнер», объяснил президент Байден, подчеркнув, что Вашингтон не забыл про Уилана и продолжит переговоры с Россией.

США предложили России еще несколько заключенных в обмен на Уилана, отмечает CNN. Среди них Александр Винник, гражданин России, экстрадированный в США в августе по обвинениям в отмывании денег, взломе и вымогательстве. США также предложили обменять Романа Селезнева, киберпреступника, который в настоящее время отбывает 14-летний срок в США, пишет издание.