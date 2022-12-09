Фото Саакашвили из клиники

Грузинский телеканал «Формула» получил фотографии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые были сняты 29 августа в клинике «Вивамед».

На фотографиях бывший глава государства выглядит ослабленным. Телеканал отмечает, что после здоровье Саакашвили резко ухудшилось.

Адвокаты констатируют, что Саакашвили необходимо лечение в многопрофильной клинике, и требуют отправить его на лечение за границу.

В пятницу, 9 декабря, грузинские СМИ сообщили, что заседание по делу ходатайства об отсрочке исполнения наказания и освобождения по состоянию здоровья Михаила Саакашвили отложено. Решение было принято судьей Георгием Аревадзе после того, как защита потребовала дистанционного участия Саакашвили. Перед этим судья объявил, что транспортировка Саакашвили, который настаивал на присутствии в зале заседаний, не рекомендуется врачами клиники «Вивамед». Новое заседание назначено на 14 декабря, начало в 11:00.