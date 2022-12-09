Зеленский анонсировал важные события

Предстоящая неделя будет наполнена важными событиями на международной арене, также будут вынесены весомые решения по Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Зеленский рассказал, что выступил на Международном форуме в Стамбуле и представил украинское видение шагов к миру. "Там сосредоточился на продовольственной безопасности – на украинских инициативах, которые добавляют нашему государству глобального веса. Это экспортная зерновая инициатива и инициатива Grain from Ukraine – "Зерно из Украины", - цитируют украинские СМИ главу государства.

Зеленский отметил, что на указанных примерах, "прозрачных и полезных для украинского народа, для Черноморского региона и для всего глобального сообщества", Украина демонстрирует, что вернуть безопасность вполне реально.

"Главное – решительность. Господин президент Эрдоган, который был на форуме, я уверен, услышал нашу позицию. Уже готовимся к очень важному на следующей неделе – будут весомые международные события. Провел сегодня соответствующие совещания. Верю: будут и весомые решения для нашего государства", - заявил Зеленский.