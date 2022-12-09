Леонид Швец, автор haqqin.az 02:13

«Верить никому нельзя, только мне», - заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Это должно было выглядеть тонкой шуткой. Только молодой аудитории она была непонятна, а люди постарше легко разгадали отсылку к словам персонажа из советского фильма «Семнадцать мгновений весны». Группенфюрер СС Генрих Мюллер там говорит советскому шпиону Штирлицу: «Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне – можно». Российский президент заговорил словами шефа гестапо, и это его, борца с мифическим нацизмом в Украине, ничуть не смутило.

Путина вообще мало что смущает в последнее время. Его, похоже, совсем не интересует мнение слушателей, поэтому он городит все, что приходит на язык, не особенно заботясь, как это выглядит со стороны. Так, например, на уже упомянутой пресс-конференции российский лидер заявил, что «СВО (специальная военная операция) идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет». Что ж, главнокомандующий сказал «нет проблем», значит, их нет. Правда, на днях с украинского фронта вернулся Игорь Стрелков-Гиркин, стоявший у истоков этой войны еще с 2014 года, и точно не желающий Украине ничего хорошего. Так вот у него другое мнение, в корне отличное от путинского. «Непобедимые полководцы, изумительные дипломаты, успешные производственники и замечательные финансисты довели нашу страну до состояния, когда над ней смеется весь мир. За девять месяцев мы умудрились потерпеть поражение от так называемой Украины. В головах президента и элит война проиграна», - заявил Стрелков. «Вся Европа, включая наших друзей типа Орбана, греков, болгар, словаков, которые вообще все оружие отдали хохлам, уважаемых немецких партнеров, французского Макрона, друга нашего, не говоря уж про Великобританию, вся Европа – это тыл Украины».