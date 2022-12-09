В Иране задержали «группу террористов»: планировали теракты в Мешхеде

В Иране задержана «группа террористов», планировавшая теракты в иранском городе Мешхед. По сообщению иранского гостелевидения, глава отдела по связям с общественностью разведывательной организации КСИР Резави Хорасани объявил о задержании лиц, связанных с группировкой «Джейш аль-Адль».

В заявлении указывается, что группа планировала «нападения на правительственные здания,.. проведение террористических операций» в Мешхеде. В тайниках группы изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.