Азербайджан победил на турнире памяти Азиза Алиева в Дагестане Племянник Шахрияра Мамедъярова занял 1-е место
Команда Азербайджана стала победительницей международного турнира памяти видного государственного деятеля и ученого Азиза Алиева, прошедшего в Махачкале.
В составе нашей команды выступали Нармин Абдинова, занявшая 1-е место на своей доске на недавней Юношеской Олимпиаде в Нахчыване, серебряный призер чемпионата Европы среди 12-летних Хаган Ахмед, чемпион Азербайджана Шамси Гараханов и Атилла Орман.
В результате Абдинова и Орман заняли на своих досках 1-е места. А Хаган Ахмед и Шамси Гахраманов стали 2-ми.
Стоит сказать, что 7-летний Атилла Орман является сыном известной азербайджанской шахматистки Тюркян Мамедъяровой и, соответственно, племянником Шахрияра Мамедъярова.
Напомним, в церемонии открытия турнира приняли участие президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и другие официальные лица. Перед стартом соревнования гости и участники турнира посетили памятник Азизу Алиеву в Махачкале.