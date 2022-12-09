Команда Азербайджана стала победительницей международного турнира памяти видного государственного деятеля и ученого Азиза Алиева, прошедшего в Махачкале.

В составе нашей команды выступали Нармин Абдинова, занявшая 1-е место на своей доске на недавней Юношеской Олимпиаде в Нахчыване, серебряный призер чемпионата Европы среди 12-летних Хаган Ахмед, чемпион Азербайджана Шамси Гараханов и Атилла Орман.

В результате Абдинова и Орман заняли на своих досках 1-е места. А Хаган Ахмед и Шамси Гахраманов стали 2-ми.

Стоит сказать, что 7-летний Атилла Орман является сыном известной азербайджанской шахматистки Тюркян Мамедъяровой и, соответственно, племянником Шахрияра Мамедъярова.