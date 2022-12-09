В Москве снова заявили, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа

Москва фиксирует настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы ее взаимодействия с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию с Южного Кавказа, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе», - отметил Гончар.

Он добавил, что в Брюсселе и Вашингтоне боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать значимость трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Отметим, что в четверг, 8 декабря, с аналогичным заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «мы знаем о стремлении Брюсселя внедриться любыми способами в процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку. Просто чтобы застолбить за собой на земле присутствие и в конечном счете выдавить из региона Россию. Это их мечта. Мы озвучивали наше отношение к этому».