Полковник Свитан: российские военные «попали в ловушку»
Россия высадила десант на Большой Потемкинский остров – он контролирует устье Днепра и находится прямо около Херсона, сообщил советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович.
По словам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, с которым поговорил The Insider, теперь российские военные, «как тараканы в банке».
«Это хорошая цель для нашей артиллерии. Туда подтянута наша батарея, и мы начинаем россиян на этом острове разносить. Им деваться некуда, они просто попали под обстрел. В Соледаре еще можно двигаться, там большие площади, а на этом острове нельзя. Если они рассчитывали удерживать в контрбатарейке и нас доставать, то у них это не получается. В этом вся война – одни пробуют, другие контратакуют. Вот они попали в такую ловушку, и сейчас мы не даем ни подойти, ни уйти оттуда. Мы не даем подойти кораблям. Вот такая ловушка, сами в нее попали», - сказал Свитан.