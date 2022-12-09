Коллаборант Сальдо заявил о планах Путина построить «новый город» в Херсонской области
Назначенный россиянами «глава» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Путин решил строить на Арабатской стрелке (полуостров к северо-востоку от Крыма) «новый город», пишут украинские СМИ.
По словам Сальдо, «новый город будет с «правительственным кварталом», в нем разместят «власти» контролируемых Россией районов Херсонской области.
Длина Арабатской стрелки – более 113 км, ширина – от 270 метров до 8 км. В мирное время там функционировали пансионаты, пляжи, береговые кафе.