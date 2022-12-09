США больше не настаивают на том, чтобы ВС Украины не наносили ударов по российской территории. Как пишет британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне, Вашингтон все меньше опасается эскалации со стороны Москвы.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по россиянам». Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции. Это единственное ограничение, но оно подразумевает, что целями не должны становиться российские семьи, и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия», — заявил собеседник издания в американском оборонном ведомстве.